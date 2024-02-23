Reuters: в Эфиопии при ударе с воздуха погибли минимум 15 человек

По данным СМИ, удар нанесен неподалеку от мест боестолкновений армии Эфиопии и ополченцев. Погибли пассажиры грузовика из близлежащих деревень. Отмечается, что жертвами удара могут стать около 30 человек.

С июля прошлого года в результате столкновений ополченцев и эфиопской армии погибли более 200 человек.

Ранее сообщалось, что в результате нападения незаконных вооруженных группировок в центре Нигерии погибли 113 человек, передает «Радиоточка НСН».

