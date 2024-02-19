При межплеменных столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли 64 человека

Подразделения российских войск проводят зачистку жилых кварталов Авдеевки В НАТО обсуждают возможность атаки на одно из государств-членов со стороны России Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом На Международной космической станции началась разгрузка космического корабля «Прогресс МС-26» СМИ: Растворимый кофе не бодрит и может оказывать обратный эффект