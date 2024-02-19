При межплеменных столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли 64 человека
Межплеменные столкновения произошли в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи, в результате погибли 64 человека. Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел в провинции Энга, отмечает телеканал «360».
«Шестьдесят четыре ... тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи ... поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами», — указывает агентство.
Представитель полиции допустил, что в дальнейшем число жертв увеличится.
Столкновения племен могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи за всю новейшую историю страны.
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