Reuters: в ДР Конго экстремисты убили более 40 мирных жителей
Боевики из экстремистской организации «Альянс демократических сил» убили как минимум 41 человека на востоке Демократической республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных военных.
Инцидент произошел в провинции Северное Киву. Нападавшие сожгли много домов. Убит по меньшей мере 41 мирный житель, данных о числе пострадавших нет.
Отряды «Альянса демократических сил» действуют на востоке ДР Конго. Боевики совершают нападения на гражданские и военные объекты.
В мае армия ДР Конго предотвратила попытку государственного переворота. Представитель вооруженных сил страны Сильвена Экенге обвинил в неудавшемся мятеже западные страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru