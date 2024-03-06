Reuters: повстанцы захватили крупный город на востоке ДР Конго
Подразделения антиправительственной группировки «Движение 23 марта» установили контроль над городом Ньянзале в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Reuters.
В ходе ожесточенных боев из города и окрестностей бежали более 100 тысяч человек. Данных о числе погибших мирных жителей нет.
Также сообщается о попытках повстанцев установить контроль над населенными пунктами Кибиризи, Кириме и Мушвешве. Группировка пытается обойти правительственные войска с флангов и достичь города Гома с населением два миллиона человек.
В конце февраля миссия ООН по стабилизации в ДР Конго начала вывод войск из страны. Власти республики сочли присутствие миротворцев неэффективным, отмечает «Радиоточка НСН».
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