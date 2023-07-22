Reuters: США могут 25 июля объявить о новом пакете военной помощи Киеву
США 25 июля могут объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $400 млн. Об этом пишет Reuters.
По данным источников агентства из числа американских должностных лиц, Киев получит из запасов Пентагона несколько БТР Stryker, оборудование для разминирования, снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, комплексов противовоздушной обороны Patriot, ракетных систем залпового огня HIMARS. Также ожидается, что Вашингтон передаст Киеву противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.
При этом агентство отмечает, что США могут изменить состав пакета военной помощи.
Ранее Пентагон подтвердил, что Киев получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи на $1,3 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru