В столицу Чада стянули военную технику
В столицу Чада Нджамена стянули военную технику. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное СМИ TchadOne в соцсети X.
На кадрах видны военные, военные машины и танки. СМИ уточняют, что силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби окружили штаб-квартиру Социалистической партии без границ после того, как ее члена обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда».
В правительстве уточнили, что ситуация в городе сейчас находится под контролем силовиков.
Ранее миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго начала вывод войск из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания об СВО
- NASA: спутники России и США избежали столкновения
- Комедию Гайдая «Бриллиантовая рука» после реставрации покажут в кинотеатрах
- Полковник рассказал о поступлении современных самолетов в центр подготовки ВКС
- СМИ: Sony отменила множество игр на PlayStation из-за сокращения штата
- Посол предупредил о возможном выходе ЮАР из БРИКС
- Жуков заявил, что в 90-е группу «Руки вверх!» крышевали бандиты
- Песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну
- В России отзовут китайские грузовики из-за неисправности
- «Слот» и «План Ломоносова» перенесли концерты на май
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru