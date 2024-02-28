В столицу Чада стянули военную технику

В столицу Чада Нджамена стянули военную технику. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города опубликовало местное СМИ TchadOne в соцсети X.

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На кадрах видны военные, военные машины и танки. СМИ уточняют, что силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби окружили штаб-квартиру Социалистической партии без границ после того, как ее члена обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда».

В правительстве уточнили, что ситуация в городе сейчас находится под контролем силовиков.

Ранее миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго начала вывод войск из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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