Reuters: Microsoft заинтересовался покупкой TikTok после ультиматума Трампа
Американская компания Microsoft заинтересовалась покупкой популярного китайского приложения TikTok после выдвинутого ультиматума президентом США Дональдом Трамом. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, американский технологический гигант официально заявил о своем интересе после того, как Трамп, ссылаясь на риски национальной безопасности связанные с китайским приложением, дал 45 дней, чтобы компании могли прийти к соглашению.
Отмечается, что потенциальное приобретение акций TikTok, который имеет 100 млн пользователей в США, предоставит Microsoft возможность стать главным конкурентом Facebook Inc и Snap Inc. Китайская компания ByteDance (владеет TikTok) публично не подтвердила переговоры о продаже.
Источники агентства, близкие к ситуации, рассказали, что TikTok может стоить 50 миллиардов долларов, но вынужденная продажа только американского подразделения, вероятно, будет стоить гораздо меньше.
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