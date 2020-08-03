Reuters: Microsoft заинтересовался покупкой TikTok после ультиматума Трампа

Как пишет агентство, американский технологический гигант официально заявил о своем интересе после того, как Трамп, ссылаясь на риски национальной безопасности связанные с китайским приложением, дал 45 дней, чтобы компании могли прийти к соглашению.

Отмечается, что потенциальное приобретение акций TikTok, который имеет 100 млн пользователей в США, предоставит Microsoft возможность стать главным конкурентом Facebook Inc и Snap Inc. Китайская компания ByteDance (владеет TikTok) публично не подтвердила переговоры о продаже.

Источники агентства, близкие к ситуации, рассказали, что TikTok может стоить 50 миллиардов долларов, но вынужденная продажа только американского подразделения, вероятно, будет стоить гораздо меньше.