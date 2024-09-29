Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла мог погибнуть от взрывной волны

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть в результате ударной волны при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет агентство Reuters.

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Агентство ссылается на источник в органах безопасности Ливана. Отмечается, что на теле Насраллы нет прямых ранений.

«По всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва», - говорится в сообщении агентства.

Ранее движение «Хезболла» подтвердило гибель Насраллы. Об уничтожении лидера ливанского движения Израиль объявил 28 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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