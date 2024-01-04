Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за террористический акт в иранском городе Керман. Об этом пишет агентство Reuters.

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Отмечается, что о причастности «Исламского государства» к теракту ранее заявляли США.

Два взрыва в Кермане произошли 3 января рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением «Кудс». Погибли около 100 человек, более 280 получили ранения.

США и Израиль заявили о непричастности к теракту, передает «Радиоточка НСН».

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