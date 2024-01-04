Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за террористический акт в иранском городе Керман. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что о причастности «Исламского государства» к теракту ранее заявляли США.
Два взрыва в Кермане произошли 3 января рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением «Кудс». Погибли около 100 человек, более 280 получили ранения.
США и Израиль заявили о непричастности к теракту, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах Москвы и области задержали или отменили 16 рейсов
- Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова
- Минобороны: над Черным морем уничтожен украинский беспилотник
- Власти Литвы допустили перевод русских школ на обучение на литовском
- Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
- Экс-футболист Ловчев назвал «Спартак» разочарованием года
- Над Липецкой областью перехвачена украинская ракета С-200
- NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова совершил самоубийство
- В Малом театре допустили выписку Соломина из больницы после праздников
- Под Липецком обезвредили украинский беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru