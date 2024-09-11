Reuters идентифицировал личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»

Среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами в Мали в конце июля, были опытные ветераны, служившие на Украине, в Ливии и Сирии, сообщает Reuters.

На основе открытых данных, свидетельств боевиков, интервью с их близкими и анализа видеозаписей с места событий, агентство установило имена 23 пропавших без вести и двух захваченных бойцов ЧВК.