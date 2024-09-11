Reuters идентифицировал личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»
Среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами в Мали в конце июля, были опытные ветераны, служившие на Украине, в Ливии и Сирии, сообщает Reuters.
На основе открытых данных, свидетельств боевиков, интервью с их близкими и анализа видеозаписей с места событий, агентство установило имена 23 пропавших без вести и двух захваченных бойцов ЧВК.
Маргарита Гончарова, мать 31-летнего Вадима Евсюкова, рассказала Reuters, что ее сын отбывал наказание за наркотики, а в 2022 году присоединился к ЧВК. На Украине он командовал взводом из 500 человек. После возвращения домой он работал портным, но в апреле тайно отправился в Африку, чтобы снова встретиться с бывшим командиром. Гончарова добавила, что пыталась отговорить сына от поездки. Минобороны России, МИД и ЧВК «Вагнер» не прокомментировали запросы агентства по этому поводу.
Бойцы ЧВК «Вагнер» в течение нескольких лет обеспечивали безопасность в Мали и других африканских странах, а также участвовали в боевых действиях в Украине, передает «Радиоточка НСН».
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