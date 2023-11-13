Reuters: боевики убили более 70 человек в Буркина-Фасо

Члены незаконных вооруженных формирований убили более 70 человек на севере Буркина-Фасо, передает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре африканской страны.

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В ведомстве заявили, что нападение произошло на одну из деревень. Боевики убивали в основном пожилых и детей.

Спецслужбы Буркина-Фасо 28 сентября предотвратили попытку военного переворота. Арестованы несколько высокопоставленных офицеров, начался розыск всех причастных к мятежу.

В 2022 году в Буркина-Фасо произошло два военных переворота. Республику возглавила хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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