Reuters: боевики убили более 70 человек в Буркина-Фасо
Члены незаконных вооруженных формирований убили более 70 человек на севере Буркина-Фасо, передает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре африканской страны.
В ведомстве заявили, что нападение произошло на одну из деревень. Боевики убивали в основном пожилых и детей.
Спецслужбы Буркина-Фасо 28 сентября предотвратили попытку военного переворота. Арестованы несколько высокопоставленных офицеров, начался розыск всех причастных к мятежу.
В 2022 году в Буркина-Фасо произошло два военных переворота. Республику возглавила хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре, напоминает «Радиоточка НСН».
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