Reuters: Байден заявил, что «Путин проигрывает войну в Ираке»

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираком, комментируя произошедшие в субботу, 24 июня, события в России, передает Reuters.

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На видео, распространяемом американскими СМИ, видно, как журналист задал вопрос лидеру Соединенных Штатов о том, как сильно последние события в России ослабили президента страны Владимира Путина, на что Байден ответил об очевидном проигрыше российского лидера в войне в Ираке.

«Трудно сказать. Он (Владимир Путин - прим. НСН) очевидно проигрывает войну в Ираке», - заявил американский президент.

Примечательно, что Байден не в первый раз оговаривается, называя Украину Ираком. Так, в ноябре прошлого года он допустил похожую оговорку, высказываясь о мировой инфляции на выступлении во Флориде. Тогда американский лидер сразу же исправился, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденСША

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