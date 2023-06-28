Reuters: Байден заявил, что «Путин проигрывает войну в Ираке»

На видео, распространяемом американскими СМИ, видно, как журналист задал вопрос лидеру Соединенных Штатов о том, как сильно последние события в России ослабили президента страны Владимира Путина, на что Байден ответил об очевидном проигрыше российского лидера в войне в Ираке.

«Трудно сказать. Он (Владимир Путин - прим. НСН) очевидно проигрывает войну в Ираке», - заявил американский президент.

Примечательно, что Байден не в первый раз оговаривается, называя Украину Ираком. Так, в ноябре прошлого года он допустил похожую оговорку, высказываясь о мировой инфляции на выступлении во Флориде. Тогда американский лидер сразу же исправился, напоминает «Радиоточка НСН».

