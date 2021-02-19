Reuters: 99-летний принц Филипп останется в больницу до следующей недели
Супруг Елизаветы II принц Филипп останется в больнице до следующей недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Согласно данным источника, такое решение врачи приняли из-за чрезмерной осторожности, сам герцог чувствует себя хорошо.
99-летний муж королевы Елизаветы был госпитализирован во вторник в качестве меры предосторожности после того, как почувствовал недомогание, не связанное с COVID-19.
Ранее принц Филипп и Елизавета II получили свою первую дозу вакцины от COVID-19 в январе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве
- Макрон выступил за «требовательный диалог» с Россией
- В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2»
- Лавров рассказал об отношении Запада к российской вакцине «Спутник V»
- Ученый из ФРГ заявил об искусственном происхождении коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru