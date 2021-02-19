Reuters: 99-летний принц Филипп останется в больницу до следующей недели

Супруг Елизаветы II принц Филипп останется в больнице до следующей недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Согласно данным источника, такое решение врачи приняли из-за чрезмерной осторожности, сам герцог чувствует себя хорошо.

99-летний муж королевы Елизаветы был госпитализирован во вторник в качестве меры предосторожности после того, как почувствовал недомогание, не связанное с COVID-19.

Ранее принц Филипп и Елизавета II получили свою первую дозу вакцины от COVID-19 в январе.

