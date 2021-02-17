Герцог Эдинбургский госпитализирован

В Лондоне госпитализирован 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Принца Филипа положили в частную больницу короля Эдуарда VII 16 февраля вечером из предосторожности по совету врача герцога, поскольку он плохо себя почувствовал. Планируется, что он проведет в больнице несколько дней.

Филипп с 2017 года сложил с себя общественные обязанности и редко появляется на публике.



