Герцог Эдинбургский госпитализирован
17 февраля 202117:55
В Лондоне госпитализирован 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Принца Филипа положили в частную больницу короля Эдуарда VII 16 февраля вечером из предосторожности по совету врача герцога, поскольку он плохо себя почувствовал. Планируется, что он проведет в больнице несколько дней.
Филипп с 2017 года сложил с себя общественные обязанности и редко появляется на публике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru