Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия

Конгресс США утвердил поданные за Джо Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии. Заседания Конгресса транслируется в прямом эфире на телеканале NBC.

Ранее сенаторы-республиканцы пытались оспорить голоса выборщиков в Конгрессе, но отказались от возражений после вспыхнувших у здания Капитолия беспорядков.

Беспорядки в Вашингтоне привели к гибели четырех человек

Сторонники Трампа собрались у здания Конгресса с протестом против результатов голосования. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Глава столичного департамента сообщил о четырех погибших гражданских лицах.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПротестыКонгресс США
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