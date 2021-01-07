Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия

Конгресс США утвердил поданные за Джо Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии. Заседания Конгресса транслируется в прямом эфире на телеканале NBC.

Ранее сенаторы-республиканцы пытались оспорить голоса выборщиков в Конгрессе, но отказались от возражений после вспыхнувших у здания Капитолия беспорядков.