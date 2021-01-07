Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия
Конгресс США утвердил поданные за Джо Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии. Заседания Конгресса транслируется в прямом эфире на телеканале NBC.
Ранее сенаторы-республиканцы пытались оспорить голоса выборщиков в Конгрессе, но отказались от возражений после вспыхнувших у здания Капитолия беспорядков.
Сторонники Трампа собрались у здания Конгресса с протестом против результатов голосования. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Глава столичного департамента сообщил о четырех погибших гражданских лицах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Крупнейшие социальные сети заморозили аккаунты Трампа
- Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации от COVID-19
- Великобритания сняла ряд ограничений с Крыма
- Республиканцы выдвинули возражения по утверждению итогов голосования в Пенсильвании
- Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru