Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему уйти с поста главы компании

Американский миллиардер Илон Макс запустил опрос, чтобы выяснить, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.

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«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса», — написал бизнесмен.

По его словам, отныне внесение «серьезных изменений» в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.

Ранее соцсеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца компании Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СоцсетиИлон МаскTwitter
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