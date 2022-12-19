Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему уйти с поста главы компании
Американский миллиардер Илон Макс запустил опрос, чтобы выяснить, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.
«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса», — написал бизнесмен.
По его словам, отныне внесение «серьезных изменений» в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.
Ранее соцсеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца компании Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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