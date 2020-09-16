Рэпер Канье Уэст разместил в своём Twitter фото Путина

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотоизображение Владимира Путина. На снимке президент России запечатлён в момент тренировки по дзюдо.

«Правило номер один: слушай Ye», - гласит подпись к фото. Ye - псевдоним Уэста и название его альбома. Музыкант также написал, что это его финальный пост за день — до тех пор, пока ему не захочется сделать новую запись.

Причём о том, как связана фотография российского лидера с этими подписями, исполнитель не уточнил. Вместе с тем фолловеры признали, что данное изображение может стать замечательной идеей для обложки нового альбома.

Опубликованное фото было сделано во время встречи Путина с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году. На снимке президент запечатлён с дзюдоистом Мусой Могушковым, отмечает Ura.ru.