Рэпер Канье Уэст разместил в своём Twitter фото Путина

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотоизображение Владимира Путина. На снимке президент России запечатлён в момент тренировки по дзюдо.

«Правило номер один: слушай Ye», - гласит подпись к фото. Ye - псевдоним Уэста и название его альбома. Музыкант также написал, что это его финальный пост за день — до тех пор, пока ему не захочется сделать новую запись.

Причём о том, как связана фотография российского лидера с этими подписями, исполнитель не уточнил. Вместе с тем фолловеры признали, что данное изображение может стать замечательной идеей для обложки нового альбома.

Опубликованное фото было сделано во время встречи Путина с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году. На снимке президент запечатлён с дзюдоистом Мусой Могушковым, отмечает Ura.ru.

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Ранее Канье Уэст заявил о своих президентских амбициях в США. В начале сентября он подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штатах Кентукки и Миссисипи. Он уже сумел зарегистрироваться независимым кандидатом в 10 штатах, еще в 9 его заявку отклонили по разным причинам.

Сам рэпер признаёт, что его инициатива обречена на провал. Однако его участие в выборах может косвенно помочь Дональду Трампу, поскольку артист, по сути, будет отбирать голоса афроамериканцев у соперника действующего президента, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

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Фото: twitter.com/kanyewest
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