Рекордное число журналистов погибло в 2024 году

В организации отметили, что это больше, чем в любой другой года за более чем 30-летний сбор печальной статистики.

«Почти две трети из погибших — палестинцы, убитые Израилем», - говорится в сообщении.

В комитете также указали, что лидером этого антирейтинга стал сектор Газа, где в 2024 году погибли 85 работников СМИ. Также убийства журналистов зафиксированы в Судане (6), Пакистане (6), Мексике (5), Сирии (4), Мьянме (3), Ираке (3), Ливане (3) и Гаити (2).

Ранее военному корреспонденту Евгению Поддубному, который был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, присвоили звание Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».