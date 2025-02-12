Рекордное число журналистов погибло в 2024 году
В 2024 году в результате своей профессиональной деятельности погибли 124 журналиста. Об этом заявили в Комитете защиты журналистов (CPJ).
В организации отметили, что это больше, чем в любой другой года за более чем 30-летний сбор печальной статистики.
«Почти две трети из погибших — палестинцы, убитые Израилем», - говорится в сообщении.
В комитете также указали, что лидером этого антирейтинга стал сектор Газа, где в 2024 году погибли 85 работников СМИ. Также убийства журналистов зафиксированы в Судане (6), Пакистане (6), Мексике (5), Сирии (4), Мьянме (3), Ираке (3), Ливане (3) и Гаити (2).
Ранее военному корреспонденту Евгению Поддубному, который был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, присвоили звание Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву
- Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным
- Глава Сирии аш-Шараа назвал отношения с Россией стратегическими
- Два мирных жителя были ранены при атаке дронов в Белгородской области
- Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО маловероятно
- Рекордное число журналистов погибло в 2024 году
- Детям мигрантов предложили проходить тест по русскому языку с порогом в 30%
- В США призвали забрать спортивные награды у сменивших пол мужчин
- Зеленский признал возможность выборов после окончания активной фазы конфликта
- Предпринимателю Ускову избрали запрет определенных действий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru