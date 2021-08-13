Рекордно узкий дом выставили на продажу в США

В США выставили на продажу «худой дом». Строение рекордно узкое по сравнению с другими таунхаусами. Дом находится в Бостоне, передает Mansion Global. Стоимость объекта оценили в 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей). Площадь таунхауса составляет примерно 108 квадратных метров. В нем две спальни, один санузел. Его построили в 1862 году.

Ходит легенда, что участок под домом в свое время перешел по наследству двум братьям. Один из них затем отбыл на службу в армию, а когда вернулся, обнаружил, что брат занял почти всю территорию, построив на ней коттедж. Мужчина не стал заселяться в дом, взамен он возвел собственный на узкой полоске свободной земли. В итоге его брат остался без солнечного света, а также лишился отдельного входа в свое жилище.

Ранее дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия.







