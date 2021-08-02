Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия
Одноэтажный дом в Абердине, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон. Отмечается, что в этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство будущего кумира. Именно там Кобейн стал увлекаться музыкой и экспериментировать с разными инструментами, отмечает Газета.ру.
Как пишет издание Dazed, дом был построен в 1923 году. Нынешний владелец Ли Бэкон купил его у семьи Кобейн в 2018 году, и вскоре после этого начал восстанавливать. В настоящий момент, по его словам, реставрация здания почти полностью завершена. Начать проводить там бесплатные экскурсии планируется уже весной 2022 года.
А ранее фотограф Джесси Фроман выставил на криптовалютный аукцион около 100 снимков культового музыканта Курта Кобейна. Фотографии были сделаны в июле 1993 года, менее чем за год до его смерти. Коллекция с названием «The Last Session» представлена на сайте, созданном Форманом для аукциона.
В тот день, покидая съемку, Фроман был уверен, что у него получилась всего пара удачных кадров. Он был очень удивлен тем, что все фотографии удались. По воспоминаниям фотографа, Кобейн опоздал на несколько часов и был не в лучшем состоянии. Из-за опоздания музыканта планы поменяли и масштабная фотосессия в парке превратилась в получасовую съемку в конференц-зале отеля.
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