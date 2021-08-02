Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Одноэтажный дом в Абердине, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон. Отмечается, что в этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство будущего кумира. Именно там Кобейн стал увлекаться музыкой и экспериментировать с разными инструментами, отмечает Газета.ру.

Как пишет издание Dazed, дом был построен в 1923 году. Нынешний владелец Ли Бэкон купил его у семьи Кобейн в 2018 году, и вскоре после этого начал восстанавливать. В настоящий момент, по его словам, реставрация здания почти полностью завершена. Начать проводить там бесплатные экскурсии планируется уже весной 2022 года.