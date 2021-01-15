Рекордно теплым назвали 2020 год в НАСА

В ежегодном докладе говорится, что глобальная температура в прошлом году превышала на 1,02 градуса Цельсия средние показатели в период с 1951 по 1980 год, которые принято считать основными.

В сообщении также говорится, что минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений. Из-за этого стремительно тают льды Арктики, отметили специалисты. Руководитель GISS Гэвин Шмидт отметил, что температурные рекорды продолжат обновляться, подтверждая тенденцию глобального потепления на планете.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что впервые за всю историю метеонаблюдений 2020 год стал рекордно тёплым практически для всей России, передает RT.

