Рекордная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Японии
19 января 202110:25
Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като сообщил, что вспышка птичьего гриппа зимой 2021 года оказалась рекордной по своим масштабам.
Он отметил, что птичий грипп был выявлен в 15 префектурах на 36 птицефермах с момента его первого обнаружения в префектуре Кагава в ноябре 2020 года.
Ранее стало известно, что в Японии из-за распространения вируса пришлось уничтожить 6 миллионов кур. Летальность заболевания у птиц составила более 56%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru