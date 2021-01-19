Рекордная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като сообщил, что вспышка птичьего гриппа зимой 2021 года оказалась рекордной по своим масштабам.

Он отметил, что птичий грипп был выявлен в 15 префектурах на 36 птицефермах с момента его первого обнаружения в префектуре Кагава в ноябре 2020 года.

Высокопатогенный птичий грипп обнаружили на фермах Бельгии и Норвегии

Ранее стало известно, что в Японии из-за распространения вируса пришлось уничтожить 6 миллионов кур. Летальность заболевания у птиц составила более 56%.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Птичий ГриппЯпония
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