Рекорд жары за 85 лет побит в турецком Измире
Температурный рекорд последних 85 лет побит в Измире – третьем по численности населения городе Турции, расположенном на побережье Эгейского моря. В среду, 26 июля столбики термометров там достигли отметки +43,2 ℃, информирует портал Ensonhaber.
Итоги температурного рекорда подведены сегодня. Воздух в других городах Эгейского региона в среду прогревался до +40,4…41,6 градуса по шкале Цельсия.
Жара привела к возникновению природных пожаров в разных регионах Турции, образуются новые очаги. Так, 26 июля пожар в окрестностях курортного Кемера бушевал свыше 36 часов. Ситуацию осложняет сильный ветер.
Одна из российских туристок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнила пожар в Кемере с реалити-шоу: отдыхающие плещутся в море, а вертолеты тушат огонь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru