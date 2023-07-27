Рекорд жары за 85 лет побит в турецком Измире

Температурный рекорд последних 85 лет побит в Измире – третьем по численности населения городе Турции, расположенном на побережье Эгейского моря. В среду, 26 июля столбики термометров там достигли отметки +43,2 ℃, информирует портал Ensonhaber.

Итоги температурного рекорда подведены сегодня. Воздух в других городах Эгейского региона в среду прогревался до +40,4…41,6 градуса по шкале Цельсия.

Жара привела к возникновению природных пожаров в разных регионах Турции, образуются новые очаги. Так, 26 июля пожар в окрестностях курортного Кемера бушевал свыше 36 часов. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Одна из российских туристок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнила пожар в Кемере с реалити-шоу: отдыхающие плещутся в море, а вертолеты тушат огонь.

