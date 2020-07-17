Рекорд по заражению коронавирусом поставлен в мире с начала пандемии

Число новых случаев инфицирования коронавирусом во всём мире за семь дней достигло 1,6 миллиона. Это максимальный недельный прирост с начала пандемии, передаёт ТАСС. В относительном выражении показатель прибавляет 13% седьмую неделю подряд.

В июне прирост колебался в районе 1 миллиона человек в неделю, а в мае был не выше 600 тысяч. При этом условная смертность от COVID-19 упала до минимального значения в 4,3%. В целом на Земле коронавирус стал на сегодня причиной кончины около 590 тысяч человек.

Число выздоровевших показывает резкий рост. За неделю вылечились около 1 миллиона пациентов, а в общей сложности поправились 7,7 миллиона заразившихся.

Эпицентрами заболевания остаются Америка и Азия. Вместе с тем, ухудшение обстановки отмечается на юге Африки, а также в странах Восточной и Южной Европы. Власти некоторых европейских государств предупредили уже о второй волне эпидемии и объявляют о возвращении ограничительных карантинных мер. Это, в частности, Сербия, Румыния и Болгария.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заражений (759,2 тысяч). На этой неделе прирост составил минимальные 6,4%. Это один из самых низких показателей в первой десятке стран.

