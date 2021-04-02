Рекорд по количеству звонков в скорую помощь за день установили на Украине
Руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Украины Александр Данилюк заявил, что 31 марта в стране зафиксировали рекордное количество обращений в службу экстренной медпомощи, сообщает ТАСС.
По его словам, средний показатель составил 35 705 обращений. При этом в 16 823 случаях к пациентам выезжала бригада, и 5 025 человек были госпитализированы
«Это исторический максимум обращений», - отметил Данилюк, уточнив, что эти колебания связаны с ростом случаев COVID-19.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что к ухудшению ситуации с коронавирусом на Украине мог привести, в том числе, отказ от закупок вакцины «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru