Рекламу Calvin Klein запретили в Британии из-за «объективации женщин»
Рекламу Calvin Klein запретили в Британии из-за «объективации женщин».
Бренд выпустил постер с певицей FKA Twigs, тело которой наполовину было прикрыто джинсовой рубашкой. Кому-то этот постер не понравился: якобы он «оскорбительный и сексуализирует девушку».
Чиновники после жалоб запретили постер, поясняя, что он фокусирует внимание зрителей на теле, а не на одежде. Calvin Klein сразу же принёс извинения, но подчеркнул, что реклама создавалась вместе с исполнительницей
Ранее турецкий телеканал TGRT в своих соцсетях объявил об увольнении ведущей программы новостей Мельтем Гюнай, а также редактора программы, напоминает «Радиоточка НСН». В заявлении говорится, что причиной увольнения стало появление женщины в студии со стаканом Starbucks, что было расценено руководством канала, как нарушение корпоративных правил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru