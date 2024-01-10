Рекламу Calvin Klein запретили в Британии из-за «объективации женщин»

Рекламу Calvin Klein запретили в Британии из-за «объективации женщин».

Кампания, владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушла с рынка РФ

Бренд выпустил постер с певицей FKA Twigs, тело которой наполовину было прикрыто джинсовой рубашкой. Кому-то этот постер не понравился: якобы он «оскорбительный и сексуализирует девушку».

Чиновники после жалоб запретили постер, поясняя, что он фокусирует внимание зрителей на теле, а не на одежде. Calvin Klein сразу же принёс извинения, но подчеркнул, что реклама создавалась вместе с исполнительницей

Ранее турецкий телеканал TGRT в своих соцсетях объявил об увольнении ведущей программы новостей Мельтем Гюнай, а также редактора программы, напоминает «Радиоточка НСН». В заявлении говорится, что причиной увольнения стало появление женщины в студии со стаканом Starbucks, что было расценено руководством канала, как нарушение корпоративных правил.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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