Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума
Рейтинг французского президента Эммануэля Макрона достиг исторически низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране. На сегодняшний день политика поддерживают лишь 26% граждан, сообщает исследовательский центр BVA.
Популярность Макрона опускалась до такого уровня в октябре 2018 года из-за кризиса «желтых жилетов».
При этом электоральная база Макрона по-прежнему поддерживает политика, и 70% голосовавших за политика в прошлом году видят в Макроне национального лидера.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Ле Пен обошла по популярности Макрона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru