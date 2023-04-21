Рейтинг Макрона опустился до рекордного минимума

Рейтинг французского президента Эммануэля Макрона достиг исторически низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране. На сегодняшний день политика поддерживают лишь 26% граждан, сообщает исследовательский центр BVA.

Парижане вышли на протест против пенсионной реформы с ложками и кастрюлями

Популярность Макрона опускалась до такого уровня в октябре 2018 года из-за кризиса «желтых жилетов».

При этом электоральная база Макрона по-прежнему поддерживает политика, и 70% голосовавших за политика в прошлом году видят в Макроне национального лидера.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Ле Пен обошла по популярности Макрона.


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ФОТО: РИА Новости
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