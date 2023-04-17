Парижане вышли на протест против пенсионной реформы с ложками и кастрюлями
Собравшиеся перед зданием мэрии Парижа демонстранты стучат ложками по кастрюлям в знак протеста против речи президента Эммануэля Макрона о пенсионной реформе, передает РИА Новости.
Митингующие собрались у здания мэрии после призывов левых партий. По мнению собравшихся, диалог с властью больше невозможен.
Собравшиеся стучат ложками по металлическим кастрюлям и скандируют антиправительственные лозунги.
Макрон в понедельник сообщил, что закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью 2023 года. Он выразил сожаление, что власть и общество не смогли найти компромисс.
Пенсионный возраст повысят с 62 до 64 лет. В минувшую пятницу закон одобрил Конституционный совет Франции, передает «Радиоточка НСН».
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