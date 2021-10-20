В Кремле допускают встречу Путина и Байдена до конца года

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться в каком-либо из форматов до конца текущего года. Этого не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Первый саммит Путин – Байден прошёл в июле нынешнего года в Женеве. Она была выбрана в качестве места проведения переговоров в связи с давней историей политического нейтралитета Швейцарии.

Российский лидер тогда назвал разговор конструктивным. По словам Путина, по многим позициям оценки сторон расходятся, однако на переговорах было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций.

