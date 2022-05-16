Рейтинг Байдена упал до рекордного показателя
Рейтинг доверия президента США Джо Байдена рухнул до рекордно низких показателей в 39%, сообщает телеканал «360».
При этом большинство граждан страны заявили, что Соединенные Штаты идут в неправильном направлении.
Согласно опросу телеканала NBC News, 56% сообщили, что их не устраивает деятельность Байдена. Такие цифры говорят о самом низком доверии за все время президентства Байдена.
75% американцев считают курс США неправильным. Политику Байдена в экономической сфере одобрили 33% опрошенных. Принимаемые меры по ситуации вокруг Украины устроили 41% опрошенных, а еще 59% одобрили действия главы Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса.
Напомним, президент США Джо Байден в очередной раз оступился, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.
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