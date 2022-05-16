Рейтинг Байдена упал до рекордного показателя

Рейтинг доверия президента США Джо Байдена рухнул до рекордно низких показателей в 39%, сообщает телеканал «360».

Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года

При этом большинство граждан страны заявили, что Соединенные Штаты идут в неправильном направлении.

Согласно опросу телеканала NBC News, 56% сообщили, что их не устраивает деятельность Байдена. Такие цифры говорят о самом низком доверии за все время президентства Байдена.

75% американцев считают курс США неправильным. Политику Байдена в экономической сфере одобрили 33% опрошенных. Принимаемые меры по ситуации вокруг Украины устроили 41% опрошенных, а еще 59% одобрили действия главы Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, президент США Джо Байден в очередной раз оступился, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры