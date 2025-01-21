Рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами задержан на Кубе на 28 часов
На Кубе по ряду причин на 28 часов задержали рейс авиакомпании «Россия» из Гаваны в Москву. Об этом со ссылкой на авиаперевозчика сообщает РИА Новости.
Уточняется, что изначально вылет был задержан по техническим причинам, после устранения которых выяснилось, что закончилось рабочее время экипажа. Кроме того, из-за наступления ночи в лайнер не смогли загрузить еду.
Отмечается, что ориентировочно самолёт должен вылететь в российскую столицу после 21:00 мск 21 января. На время ожидания пассажирам предложены трансфер и размещение в гостинице.
Ранее в аэропорту Шереметьево пассажиры подрались из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru