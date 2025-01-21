Рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами задержан на Кубе на 28 часов

Уточняется, что изначально вылет был задержан по техническим причинам, после устранения которых выяснилось, что закончилось рабочее время экипажа. Кроме того, из-за наступления ночи в лайнер не смогли загрузить еду.

Отмечается, что ориентировочно самолёт должен вылететь в российскую столицу после 21:00 мск 21 января. На время ожидания пассажирам предложены трансфер и размещение в гостинице.

Ранее в аэропорту Шереметьево пассажиры подрались из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

