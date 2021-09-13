Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию «Северного потока 2»
Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода «Северного потока 2». Максимальный срок рассмотрения заявки составит четыре месяца, сообщает пресс-служба регулятора ФРГ.
На прошлой неделе оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2». Сейчас начинаются пусконаладочные работы. Предполагается, что первый газ по трубопроводу может пойти уже с октября.
«Северный поток – 2» обязан соответствовать одному из базовых правил европейского энергорынка. Несоблюдение при вводе в эксплуатацию трубопровода условий так называемого анбандлинга (unbundling) будет считаться административным нарушением и повлечет за собой наказание. Об этом заявили ТАСС в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.
Смысл анбандлинга состоит в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные юридические лица. Если бы «Северный поток – 2» удалось достроить до 23 мая 2019 года, это правило бы на него не распространялось.
Работы были приостановлены из-за отказа швейцарской компании продолжать укладку труб под угрозой санкций со стороны США. Строительство возобновилось в декабре 2020 года. Чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС, оператор Nord Stream 2 AG в июне подал запрос в Федеральное сетевое агентство запрос на регистрацию в ФРГ независимого оператора транспортировки.
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