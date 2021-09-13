Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию «Северного потока 2»

Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода «Северного потока 2». Максимальный срок рассмотрения заявки составит четыре месяца, сообщает пресс-служба регулятора ФРГ.

На прошлой неделе оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2». Сейчас начинаются пусконаладочные работы. Предполагается, что первый газ по трубопроводу может пойти уже с октября.

«Северный поток – 2» обязан соответствовать одному из базовых правил европейского энергорынка. Несоблюдение при вводе в эксплуатацию трубопровода условий так называемого анбандлинга (unbundling) будет считаться административным нарушением и повлечет за собой наказание. Об этом заявили ТАСС в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.