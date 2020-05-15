Регулятор ФРГ не освободил «Северный поток - 2» от Газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северный поток – 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза. Соответствующее заявление опубликовал регулятор. В агентстве уточнили, что трубопровод мог быть выведен из-под этих правил в случае его реализации до 23 мая прошлого года, чего не произошло на практике.
Не исключено, что оператор «Северного потока - 2» подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот в свою очередь может сразу перенаправить жалобу в Европейский суд, передает ТАСС.Поправки в Газовую директиву ЕС были приняты после согласования в рекордные сроки в начале 2019 года.
Суть этих изменений относится к трубопроводам, которые проходят в морской экономической зоне стран ЕС. На них распространены нормы третьего энергопакета, согласно которым, оператор обязан резервировать до половины мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.
Еврокомиссия не скрывает, что третий энергопакет и поправки разработаны с целью нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в страны ЕС государства - члены сообщества.
Однако вопрос о применении доработанной Газовой директивы до сих пор не закрыт. Дело в том, что большинство государств Евросоюза не успели учесть поправки в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил RT, что Nord Stream 2 AG всё-таки продолжит попытки получить исключение из правил директивы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- На помощь россиянам за границей выделено 900 млн рублей
- Климкино реноме. На Украине объяснили тревогу экс-министра из-за Козака в Берлине
- Названо имя первого предполагаемого долларового триллионера
- Коэффициент распространения COVID-19 в России обновил минимумы
- Посольство РФ направило Financial Times требование МИД об опровержении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru