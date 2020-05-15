Регулятор ФРГ не освободил «Северный поток - 2» от Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северный поток – 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза. Соответствующее заявление опубликовал регулятор. В агентстве уточнили, что трубопровод мог быть выведен из-под этих правил в случае его реализации до 23 мая прошлого года, чего не произошло на практике.

Не исключено, что оператор «Северного потока - 2» подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот в свою очередь может сразу перенаправить жалобу в Европейский суд, передает ТАСС.Поправки в Газовую директиву ЕС были приняты после согласования в рекордные сроки в начале 2019 года.

Суть этих изменений относится к трубопроводам, которые проходят в морской экономической зоне стран ЕС. На них распространены нормы третьего энергопакета, согласно которым, оператор обязан резервировать до половины мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.