Лидер британской партии Reform UK устроит в США вечеринку в честь инаугурации Трампа
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж намерен устроить вечеринку в Вашингтоне, сообщает Independent.
По данным газеты, в ней примет участие американский миллиардер Илон Маск. Мероприятие будет приурочено к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Так парламентарий намерен уладить испорченные отношения с Маском. Как ожидается, вечеринка будет масштабной. На мероприятии ожидается 400 гостей из политических кругов США и Великобритании. Это будет первая встреча Фаража и Маска после того, как американский бизнесмен призвал сменить главу Reform UK.
Илон Маск сегодня выступает ключевой фигурой американской политики, так как в США именно бизнес-элита выходит на первый план, он «бесит» истеблишмент тем, что безоговорочно поддерживает Дональда Трампа, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru