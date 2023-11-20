Разыскиваемый Интерполом россиянин был задержан в Молдавии

Уточняется, что гражданин РФ, которого разыскивают на территории России, был задержан 18 ноября 2023 года на пограничном пункте пропуска «Леушены» при попытке выехать из Молдавии в Евросоюз.

«В настоящее время этот человек находится под арестом, ведётся подготовка его экстрадиции в Россию», - указали молдавские пограничники.

Имя задержанного россиянина не уточняется.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что были задержаны пять человек, помогавшие мужчинам призывного возраста незаконно выезжать на территорию Молдавии, сообщает RT.

