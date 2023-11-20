Разыскиваемый Интерполом россиянин был задержан в Молдавии
Пограничная служба Молдавии задержала на границе с Румынией 48-летнего россиянина, находящегося в базе розыска Интерпола, сообщает ТАСС.
Уточняется, что гражданин РФ, которого разыскивают на территории России, был задержан 18 ноября 2023 года на пограничном пункте пропуска «Леушены» при попытке выехать из Молдавии в Евросоюз.
«В настоящее время этот человек находится под арестом, ведётся подготовка его экстрадиции в Россию», - указали молдавские пограничники.
Имя задержанного россиянина не уточняется.
Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что были задержаны пять человек, помогавшие мужчинам призывного возраста незаконно выезжать на территорию Молдавии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru