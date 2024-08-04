Разработчики британских АПЛ используют российское ПО

В Великобритании инженеры атомных подводных лодок при разработке программного обеспечения используют российские и белорусские образцы, сообщает Telegraph со ссылкой на Министерство обороны.

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Созданием ПО для субмарин также занимаются разработчики из Сибири и Минска. Теперь у ответственных лиц есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских подлодок.

Ранее стало известно, что в Великобритании истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года. Причина в программном обеспечении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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