Разработчики британских АПЛ используют российское ПО

Созданием ПО для субмарин также занимаются разработчики из Сибири и Минска. Теперь у ответственных лиц есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских подлодок.

Ранее стало известно, что в Великобритании истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года. Причина в программном обеспечении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

