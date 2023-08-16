Разбирательство по делу Трампа предложили начать в 2024 году

Разбирательство может начаться 4 марта 2024 года. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, заключительное досудебное слушание состоится 20 февраля того же года.

Спецпрокурор США Джек Смит выдвинул в отношении Трампа обвинения по четырем статьям, включая вмешательство в выборы и попытку захвата власти. Речь идет о штурме Капитолия в январе 2021 года, передает «Радиоточка НСН».

