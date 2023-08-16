Разбирательство по делу Трампа предложили начать в 2024 году
Прокурор округа Фултон штата Джорджия Фэни Уиллис предложила начать в 2024 году разбирательство с участием экс-президента Дональда Трампа по делу о возможном вмешательстве в выборы.
Разбирательство может начаться 4 марта 2024 года. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщило агентство Reuters.
Согласно информации, заключительное досудебное слушание состоится 20 февраля того же года.
Спецпрокурор США Джек Смит выдвинул в отношении Трампа обвинения по четырем статьям, включая вмешательство в выборы и попытку захвата власти. Речь идет о штурме Капитолия в январе 2021 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru