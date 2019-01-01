Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле

Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».

30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции, «временный президент» Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая начнется «финальная часть «Операции Свобода» по отстранению от власти Николаса Мадуро.

Армия сохраняет верность действующему президенту; на сторону Гуаидо переходят лишь отдельные дезертиры.

