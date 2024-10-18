Расследовавшая покушение на Трампа комиссия призвала реформировать Секретную службу
Расследующая покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа независимая комиссия заявила, что Секретной службе нужны «фундаментальные реформы» и новое руководство, сообщают «Ведомости».
Комиссия призывает переориентировать Секретную службу на ее защитную миссию. Без новых мер подобные покушения могут повториться вновь, говорится в письме министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.
Комиссия заявила, что Секретная служба была неспособна обеспечить безопасность здания рядом с местом проведения митинга, откуда было хорошо видно место выступления Трампа и откуда произошла стрельба. Отмечены и многочисленные проблемы со связью, которые мешали Секретной службе и местным правоохранительным органам координировать действия.
Американская Секретная служба после массовых увольнений агентов на протяжении последних лет столкнулась с «лавиной» работы в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru