Расследовавшая покушение на Трампа комиссия призвала реформировать Секретную службу

Комиссия призывает переориентировать Секретную службу на ее защитную миссию. Без новых мер подобные покушения могут повториться вновь, говорится в письме министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

Комиссия заявила, что Секретная служба была неспособна обеспечить безопасность здания рядом с местом проведения митинга, откуда было хорошо видно место выступления Трампа и откуда произошла стрельба. Отмечены и многочисленные проблемы со связью, которые мешали Секретной службе и местным правоохранительным органам координировать действия.

Американская Секретная служба после массовых увольнений агентов на протяжении последних лет столкнулась с «лавиной» работы в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

