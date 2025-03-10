Расследование столкновения судов у Британии может затянуться на месяцы

Расследование инцидента с участием нефтяного танкера и грузового судна у восточного побережья Великобритании может продлиться несколько месяцев. Об этом сообщила компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, со ссылкой на управляющего директора Джошуа Хатчинсона, передает телеканал Sky News.

По словам Хатчинсона, процесс установления причин происшествия может занять «недели, если не месяцы».

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Он также отметил, что к месту ЧП уже направлена команда специалистов для сбора информации и проведения первичной оценки.

Столкновение произошло в понедельник между танкером Stena Immaculate, шедшим под флагом США, и грузовым судном Solong под флагом Португалии. В результате оба судна загорелись, была начата спасательная операция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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