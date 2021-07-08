Раскрыты подробности мощного взрыва в порту Дубая

Мощный взрыв в морском порту Дубая произошел из-за пожара на судне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства эмиратов.

Торговое судно взорвалось в порту Дубая

В одном из контейнеров на борту судна имелись легковоспламеняющиеся материалы. Экипаж торгового судна своевременно эвакуировали.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и спасатели. Отмечается, что взорвавшееся судно может быть нефтяным танкером.

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ТЕГИ:СудноПожарыДубай
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