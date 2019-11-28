Макрон не принял предложение Путина по РСМД

28 ноября 201916:09

Франция не приняла предложение России о введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает РИА Новости.

«Но мы его восприняли как основу для обсуждений», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Торжество здравой мысли. Макрон ответил на письмо Путина по РСМД

Об этом лидер Франции заявил в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет «Утро.ру». Ранее немецкое издaние Frankfurter Allgemeine, ссылaясь нa ответное письмо Мaкронa Путину, писало, что Париж готов рaссмотреть предложение российского лидерa Владимирa Путинa о моратории РСМД, отмечает «Свободная пресса». Благосклонность Пятой республики к предложению Москвы ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН объяснил тем, что Макрон понимает необходимость восстановления добропорядочных отношений России и ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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