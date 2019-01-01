Дефолта в США не будет ни в октябре, ни в сентябре

Риск дефолта Соединённым Штатам грозит не в октябре, а уже в сентябре. Обновлённый прогноз содержится в докладе американского Центра двухпартийной политики. Развитие такого сценария, полагаю эксперты, возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что дефолтом пугают не первый раз, но правительство всегда успевало предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать катастрофы (слушайте аудио).