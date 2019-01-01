Дефолта в США не будет ни в октябре, ни в сентябре
Директор Института США и Канады РАН в эфире НСН заявил, что правительство умудрялось выходить и не из таких сложных финансовых ситуаций.
Риск дефолта Соединённым Штатам грозит не в октябре, а уже в сентябре. Обновлённый прогноз содержится в докладе американского Центра двухпартийной политики. Развитие такого сценария, полагаю эксперты, возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что дефолтом пугают не первый раз, но правительство всегда успевало предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать катастрофы (слушайте аудио).
«Проблема дефолта связана с тем, что правительство не сможет обслуживать долг, потому что мало поступлений в бюджет. Но эта проблема не вчера возникла, американское правительство даже в самых сложных ситуациях никогда не отказывалось от обслуживания своего госдолга. Исправно выполняло свои обязательства, поэтому я не думаю, что в сентябре всё прервется и всё взорвется», - предположил эксперт.
В докладе уточняется, что рост федеральных доходов США за 2019 год был «вялым» и составил менее 3% (предполагалось, что он составит 6%). Сборы подоходного налога с предприятий тоже оказались ниже запланированных цифр, что было, видимо, связано с сокращением налогов в 2017 году.
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