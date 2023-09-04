Рамафоса назвал ложью информацию о поставках ЮАР оружия в РФ
Судно Lady R из России, которое заходило в декабре на базу южноафриканского ВМФ, не брало на борт оружие для дальнейшей доставки в РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента африканского государства Сирила Рамафоса.
По его словам, все обвинения ЮАР об этом оказались безосновательными и ложными. Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, изучила более 100 документов. Отмечается, что Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году.
Ранее Путин поговорил с президентом ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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