Рамафоса назвал ложью информацию о поставках ЮАР оружия в РФ

По его словам, все обвинения ЮАР об этом оказались безосновательными и ложными. Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, изучила более 100 документов. Отмечается, что Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году.

Ранее Путин поговорил с президентом ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

