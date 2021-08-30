Ракетный удар США в Кабуле унес жизни многодетной семьи
В результате ракетного удара США в Кабуле погибли девять человек, все они были членами одной семьи, передает CNN со ссылкой на родственника погибших.
По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим — по два года.
Ранее газета Afghanistan Times сообщила о семи погибших.
Как сообщалось, ракетный авиаудар ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника. По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных.
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