Ракетный удар США в Кабуле унес жизни многодетной семьи

В результате ракетного удара США в Кабуле погибли девять человек, все они были членами одной семьи, передает CNN со ссылкой на родственника погибших.

В США подтвердили удар по террористу-смертнику

По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим — по два года.

Ранее газета Afghanistan Times сообщила о семи погибших.

Как сообщалось, ракетный авиаудар ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника. По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных.

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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:АфганистанВзрывыСША
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