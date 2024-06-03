Работу АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановили из-за неисправности
В Финляндии временно приостановили работу атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото-3». Об этом сообщает пресс-служба оператора Teollisuuden Voima (TVO).
В сообщении говорится, что выработка электроэнергии была остановлена автоматически из-за неисправности турбины.
«Причина неисправности выясняется. Инцидент не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», - указали в TVO.
Ранее в машинном зале второго энергоблока атомной электростанции «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power в Японии произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru