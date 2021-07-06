Работодатели в Латвии смогут увольнять непривитых сотрудников с 15 сентября

Работодатели в Латвии смогут увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, не привившихся от коронавируса до 15 сентября. Об этом сообщает латвийское агентство Leta.

Сертификат о том, что человек перенес болезнь или прошел курс вакцинации, потребуется работникам государственных и муниципальных заведений, а также тех, кто задействован в непрерывной работе предприятий.

Правительство Латвии ранее во вторник приняло постановление, согласно которому вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных учреждениях.

