Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса от компании Moderna, передает РИА Новости.

Швейцарский фармрегулятор Swissmedic заявил, что это не связано с вакцинацией.

В стране одобрены две вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.

Как сообщал ранее МИР24, ученые смогли сделать трехмерный снимок вируса COVID-19, а Россия и Израиль могут создать новую вакцину от коронавируса, передает РИА ФАН.







