Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса
22 января 202118:09
Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса от компании Moderna, передает РИА Новости.
Швейцарский фармрегулятор Swissmedic заявил, что это не связано с вакцинацией.
В стране одобрены две вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.
Как сообщал ранее МИР24, ученые смогли сделать трехмерный снимок вируса COVID-19, а Россия и Израиль могут создать новую вакцину от коронавируса, передает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru