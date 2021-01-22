Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса от компании Moderna, передает РИА Новости.

Швейцарский фармрегулятор Swissmedic заявил, что это не связано с вакцинацией.

В стране одобрены две вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.

Как сообщал ранее МИР24, ученые смогли сделать трехмерный снимок вируса COVID-19, а Россия и Израиль могут создать новую вакцину от коронавируса, передает РИА ФАН.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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