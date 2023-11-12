Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
В результате крушения самолета Военно-воздушных сил США над восточной частью Средиземного моря погибли пять человек, говорится в заявлении Европейского командования (EUCOM).
Катастрофа произошла во время плановой дозаправки. Все пять находившихся на борту военнослужащих погибли.
В районе падения самолета начались поисково-спасательные работы. Ведется расследование причин инцидента.
По информации телеканала NBC, за последние несколько недель в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке ранения получили 45 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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