Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

В результате крушения самолета Военно-воздушных сил США над восточной частью Средиземного моря погибли пять человек, говорится в заявлении Европейского командования (EUCOM).

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Катастрофа произошла во время плановой дозаправки. Все пять находившихся на борту военнослужащих погибли.

В районе падения самолета начались поисково-спасательные работы. Ведется расследование причин инцидента.

По информации телеканала NBC, за последние несколько недель в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке ранения получили 45 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG
ТЕГИ:Средиземное МореСамолетыСША

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