Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

Катастрофа произошла во время плановой дозаправки. Все пять находившихся на борту военнослужащих погибли.

В районе падения самолета начались поисково-спасательные работы. Ведется расследование причин инцидента.

По информации телеканала NBC, за последние несколько недель в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке ранения получили 45 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

