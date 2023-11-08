Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что его вооруженные формирования сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9, передает РИА Новости.
Дрон уничтожили над территориальными водами Йемена. Хуситы заявили, что США направили беспилотник в рамках военной поддержки Израиля.
В «Ансар Алла» отметили, что американская активность не станет препятствием для помощи сектору Газа.
В понедельник, 6 ноября, хуситы заявили о нанесении ударов по военным базам и аэропортам Израиля. Представитель движения Яхья Сариа уточнил, что работа объектов приостановилась на несколько часов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru